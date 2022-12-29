Президент Узбекистана 26 декабря подписал постановление о мерах по расширению финансовых возможностей махаллей.

Документ нацелен на «выведение на новый уровень системы работы „махаллабай“ и привлечение дополнительных средств на реализацию новых социальных проектов путём увеличения показателей собираемости налога на имущество физических лиц и земельного налога с физических лиц».

Согласно постановлению с 1 января 2023 года в порядке правового эксперимента будет внедрена система «Бюджет махалли» для оказания содействия во взимании махаллями налога на имущество физических лиц и земельного налога с физических лиц путём повышения грамотности населения по оплате налогов, а также самостоятельного решения своих проблем каждой махаллей в некоторых районах с низкими показателями взимания налогов.

Перечень районов с низкими показателями взыскания налога на имущество и земельного налога, где будет внедрена система «Бюджет махалли»

Республика Каракалпакстан — Берунийский район;

Андижанская область — Андижанский район;

Бухарская область — Алатский район;

Джизакская область — Зааминский район;

Кашкадарьинская область — Каршинский район;

Навоийская область — Карманинский район;

Наманганская область — Уйчинский район;

Самаркандская область — Ургутский район;

Сурхандарьинская область — Джаркурганский район;

Сырдарьинская область — Сайхунабадский район;

Ташкентская область — Букинский район;

Ферганская область — Багдадский район;

Хорезмская область — Багатский район;

Ташкент — Учтепинский район.

Систему «Бюджет махалли» будут внедрять Министерство по поддержке махалли и старшего поколения совместно с Министерством финансов, Министерством экономического развития и сокращения бедности и Государственным налоговым комитетом. Они будут координировать работу «по безусловному исполнению» параметров доходов фондов по решению социально-экономических проблем махалли посредством изыскания дополнительных источников и расширения на этой основе доходной базы каждой махалли «исходя из своеобразных особенностей и потенциала махаллей».

С 1 января 2023 года 10% средств, взысканных по налогу на имущество и земельному налогу (за исключением налога на имущество и земельного налога по нежилым помещениям) в вышеперечисленных районах, будут направляться в соответствующие фонды до 10-го числа месяца, следующего за отчётным месяцем, через бюджеты районов.

Государственному налоговому комитету до 1 марта 2023 года поручено создать возможность использования органами самоуправления граждан сведений о начисленных и оплаченных средствах и налоговой задолженности по налогу на имущество и земельному налогу в режиме реального времени.

Средствами, сформированными на основе системы «Бюджет махалли», будут распоряжаться кенгаши сходов граждан, определяя, куда из направить, на заседаниях кенгаша. При этом в состав кенгашей сходов граждан также будут включены помощники хокимов районов (городов) по вопросам развития предпринимательства, обеспечения занятости населения и сокращения бедности в махаллях.

Органы самоуправления граждан будут регулярно размещать на информационном портале «Открытый бюджет» сведения по проведённым мероприятиям и мероприятиям, рекомендованным для финансирования за счёт средств «Бюджета махалли», а также налоговой задолженности физических лиц по налогу на имущество и земельному налогу.

Информация о результатах правового эксперимента и предложения о внедрении этой системы во всех районах и городах страны будет внесена в правительство до 1 июля 2023.

Напомним, эту инициативу озвучил в своём послании народу и парламенту президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Он предложил часть поступлений от налога на имущество и земю оставлять в самой махалле, чтобы она могла самостоятельно решать свои проблемы.