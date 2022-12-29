Президент Узбекистана 26 декабря подписал постановление о мерах по расширению финансовых возможностей махаллей.
Документ нацелен на «выведение на новый уровень системы работы „махаллабай“ и привлечение дополнительных средств на реализацию новых социальных проектов путём увеличения показателей собираемости налога на имущество физических лиц и земельного налога с физических лиц».
Согласно постановлению с 1 января 2023 года в порядке правового эксперимента будет внедрена система «Бюджет махалли» для оказания содействия во взимании махаллями налога на имущество физических лиц и земельного налога с физических лиц путём повышения грамотности населения по оплате налогов, а также самостоятельного решения своих проблем каждой махаллей в некоторых районах с низкими показателями взимания налогов.
Перечень районов с низкими показателями взыскания налога на имущество и земельного налога, где будет внедрена система «Бюджет махалли»
- Республика Каракалпакстан — Берунийский район;
- Андижанская область — Андижанский район;
- Бухарская область — Алатский район;
- Джизакская область — Зааминский район;
- Кашкадарьинская область — Каршинский район;
- Навоийская область — Карманинский район;
- Наманганская область — Уйчинский район;
- Самаркандская область — Ургутский район;
- Сурхандарьинская область — Джаркурганский район;
- Сырдарьинская область — Сайхунабадский район;
- Ташкентская область — Букинский район;
- Ферганская область — Багдадский район;
- Хорезмская область — Багатский район;
- Ташкент — Учтепинский район.
Систему «Бюджет махалли» будут внедрять Министерство по поддержке махалли и старшего поколения совместно с Министерством финансов, Министерством экономического развития и сокращения бедности и Государственным налоговым комитетом. Они будут координировать работу «по безусловному исполнению» параметров доходов фондов по решению социально-экономических проблем махалли посредством изыскания дополнительных источников и расширения на этой основе доходной базы каждой махалли «исходя из своеобразных особенностей и потенциала махаллей».
С 1 января 2023 года 10% средств, взысканных по налогу на имущество и земельному налогу (за исключением налога на имущество и земельного налога по нежилым помещениям) в вышеперечисленных районах, будут направляться в соответствующие фонды до 10-го числа месяца, следующего за отчётным месяцем, через бюджеты районов.
Государственному налоговому комитету до 1 марта 2023 года поручено создать возможность использования органами самоуправления граждан сведений о начисленных и оплаченных средствах и налоговой задолженности по налогу на имущество и земельному налогу в режиме реального времени.
Средствами, сформированными на основе системы «Бюджет махалли», будут распоряжаться кенгаши сходов граждан, определяя, куда из направить, на заседаниях кенгаша. При этом в состав кенгашей сходов граждан также будут включены помощники хокимов районов (городов) по вопросам развития предпринимательства, обеспечения занятости населения и сокращения бедности в махаллях.
Органы самоуправления граждан будут регулярно размещать на информационном портале «Открытый бюджет» сведения по проведённым мероприятиям и мероприятиям, рекомендованным для финансирования за счёт средств «Бюджета махалли», а также налоговой задолженности физических лиц по налогу на имущество и земельному налогу.
Информация о результатах правового эксперимента и предложения о внедрении этой системы во всех районах и городах страны будет внесена в правительство до 1 июля 2023.
Напомним, эту инициативу озвучил в своём послании народу и парламенту президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Он предложил часть поступлений от налога на имущество и земю оставлять в самой махалле, чтобы она могла самостоятельно решать свои проблемы.