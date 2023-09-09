По меньшей мере 632 человека погибли и 329 пострадали в результате землетрясения в Марокко в ночь на 9 сентября, сообщает Al Jazeera со ссылкой на местные СМИ.

Геологическая служба США сообщила, что магнитуда землетрясения составила 6,8, а эпицентр находился на глубине — 18,5 км.

По информации Министерства внутренних дел Марокко, землетрясение затронуло шесть провинций в районе Атласских гор, где проживает от 8 до 10 миллионов человек.

Район, где случилось землетрясение, находится примерно в 70 км от Марракеша. По словам очевидцев, историческая часть города, входящая в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, получила наибольший ущерб.

В районах, затронутых землетрясением, наблюдаются проблемы с интернетом и электроэнергией.

Власти Индии и Евросоюза объявили о готовности оказать помощь Марокко. Большую команду спасателей к отправке также готовит правительство Израиля.

Последнее крупное землетрясение в Марокко произошло в 2004 году. Его магнитуда составила 6,5 баллов, тогда погибло около 600 человек.