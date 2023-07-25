Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 24 июля подписал указ о введении чрезвычайной ситуации в энергетической отрасли в стране.

Режим ЧС в отрасли вводится с 1 августа текущего года до 31 декабря 2026 года Указ подписан «в целях принятия экстренных мер по выводу Кыргызской Республики из энергетического кризиса, связанного с климатическими вызовами, низким уровнем притока воды в бассейне реки Нарын, нехваткой генерирующих мощностей в условиях стремительно опережающего роста энергопотребления».

Указом Министерству энергетики предоставляется право определения и выделения земельных участков, пригодных для использования возобновляемых источников энергии, с последующей их передачей Фонду зелёной энергетики при Кабинете министров.

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Министру энергетики на период действия режима ЧС разрешено осуществлять общую координацию деятельности заместителей министров сельского хозяйства, природных ресурсов, экологии и технического надзора, курирующих вопросы земельного и водного фонда, недропользования, директоров Института водных проблем и гидроэнергетики Национальной академии наук, государственного учреждения «Кадастр», государственного предприятия «Кыргызгеология», глав местных государственных администраций в части реализации проектов в сфере энергетики на территории страны.

До 1 сентября должна быть проведена инвентаризация земельных участков, пригодных для использования возобновляемых источников энергии, и по участкам, которые используются не по целевому назначению или по которым не начаты работы по разработке технико-экономического обоснования, проектированию и строительству энергетических объектов, будет инициировано прекращение прав пользования.

В этот же день Садыр Жапаров в интервью агентству «Кабар» сообщил, что в Кыргызстане для решения проблем с нехваткой воды построят бассейны суточного регулирования (БСР).

«Сейчас работают бассейны, построенные в советское время. Со следующего года мы все силы бросим на строительство новых БСР. Выделим достаточно средств. После того, как они будут построены, решится проблема с водой», — заявил он.

«Если со времён обретения независимости в стране строили бы ежегодно по одному БСР и ГЭС, то сейчас было бы 33 ГЭС и 33 БСР. 33 ГЭС выдавали бы минимум 300 мегаватт электроэнергии. И это только одно направление. Если перечислять, проблем ещё очень много. Нужно терпение и время», — сказал президент.