Узгидромет сообщил данные по загрязнению воздуха мелкими частицами пыли (РМ 2,5) в некоторых районах Ташкента в период 16:00—17:00 понедельника, когда в городе наблюдалась пыльная буря.

На автоматической станции мониторинга качества воздуха в районе Бадамзара (Юнусабадский район уровень РМ 2,5 составил 133 мкг/м3, на станции на площади Дружбы народов (Чиланзарский) — 171 мкг/м3. Суточная рекомендация Всемирной организации здравохранения — 15 мкг/м3, годовая — 5 мкг/м3.

Количество пыли в воздухе в этой местности классифицирует его как «вредный», заявил Узгидромет. Такое заявление центр делает впервые за долгое время.

Обычно власти не комментируют качество воздуха, и жителям столицы Узбекистана приходится ориентироваться на данные международных сайтов, таких как IQAir.

На конец рабочего дня Ташкент, по данным IQAir, лидирует в индексе качества воздуха по уровню его загрязнения. Концентрация PM2,5 в 13,3 раза выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха.

В июле «Газета.uz» критиковала молчание властей Ташкента и Узбекистана по поводу качества воздуха в столичном регионе и призывала их предупреждать жителей во время подобных ситуаций.

Комитет санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья также впервые за долгое время опубликовал рекомендации (на узбекском языке) о том, что делать при высоком уровне загрязнения воздуха.

