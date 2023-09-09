Газета «Сурхон овози» («Голос Сурхана»), выходящая в Термезе тиражом 1000 экземпляров, 5 сентября опубликовала обращение главного редактора Курбона Жураназарова к лидеру Народно-демократической партии Узбекистана Улугбеку Иноятову. Статья, опубликованная на первой странице с его фотографией, удивила наблюдателей непривычно резкими и прямыми для печатной прессы Узбекистана высказываниями.

«Не собираетесь ли вы в отставку, господин?» озаглавлено обращение под рубрикой «Не в обиду будь сказано». Подводка к статье гласит: «Обращение к председателю центрального совета НДПУ Улугбеку Иноятову, участвовавшему в выборах президента Республики Узбекистан 9 июля».





«Улугбек Ильясович! Выборы — тоже поле борьбы. На поле выходит смелый. Вышедший на поле должен ради чести бороться честно. Только тогда ему будет рукоплескать народ», — начинает автор.

«Тот, кто боится соперника, должен держаться от поля подальше. Просто показываться ради каких-то интересов, для галочки — разве не стыдно? Зачем выставлять глупым и себя, и других?» — спрашивает Курбон Жураназаров.

«Общественность вправе слышать от кандидатов в президенты анализировать и конструктивно критиковать деятельность властей и программы друг друга. Ещё лучше, если звучат свободные мысли о проблемах в обществе и их решении», — отмечает он.

«На прошедших выборах президента не чувствовалось разнообразие мнений. Не была создана атмосфера политической конкуренции. Говоря образно, всё прошло гладко, как вытягивание волоса из теста», — заявляет главный редактор газеты.

«Непроизвольно вспоминаешь фразы из какого-то кино: „В Багдаде всё спокойно. Живите спокойно“. Конечно же, вы, Улугбек Ильясович, внесли в это свой „вклад“ как кандидат в президенты», — утверждает автор.

«В вашей предвыборной программе мы не увидели ни одной новой мысли, новой идеи. Ограничившись пустой болтовнёй, вы получили соответствующую „награду“. Результаты голосования — доказательство этому», — пишет Курбон Жураназаров.

«Получив всего 4,02% голосов, вы чудом не оказались на последнем месте среди кандидатов. Разве это не позорная ситуация для партии, которой вы руководите?» — спрашивает он.

«В по-настоящему демократическом государстве лидер партии, проигравший на выборах, отказывается от должности по собственному желанию», — заявляет автор.

«Улугбек Ильясович! — продолжает главный редактор. — Из-за вашего безразличия в процессах выборов имиджу НДП нанесён ущерб. Вы не смогли оправдать доверие ваших однопартийцев, да и всех избирателей», — отмечается в статье.

«Раз так, подав в отставку с поста председателя центрального совета партии (Такой традиции у нас нет. Если вы её начнёте, было бы отлично.), вы совершили бы поступок мужественного человека. Это моё личное мнение как гражданина этой страны, как избирателя», — заявляет автор.

«Что вы думаете, господин?!» — завершает своё обращение Курбон Жураназаров.