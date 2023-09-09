Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI в связи с многочисленными жертвами и пострадавшими, а также большими разрушениями в результате сильного землетрясения, произошедшего на территории этой страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

Глава государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, говорится в сообщении.

По последним данным, в результате землетрясения магнитудой 6,8 в ночь на 9 сентября в районе Атласских гор погибло более 1000 человек.