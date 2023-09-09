Как изменение климата сказывается на урожайности в сельском хозяйстве, как цифровизация может повысить эффективность цепочки поставок и как Узбекистан планирует решать вопрос собственности на сельскохозяйственные земли? Об этом в интервью «Газете.uz» на полях Международной конференции по продовольственной безопасности в Самарканде (проходила 7−8 сентября) рассказал министр сельского хозяйства Азиз Воитов.

— Один из наиболее часто упоминаемых вопросов на конференции — изменение климата в Центральной Азии и в Узбекистане. Как изменение климата влияет на продовольственную безопасность страны?

— Самый главный вызов вследствие изменения климата — это непредсказуемость. Очень тяжело получать ожидаемый урожай, когда погодные условия диктуют свои правила, меняется качество почвы и водных ресурсов.

Сюда стоит отнести проблему глобального потепления, сокращения ледников в горных районах, опустынивания. Важную роль играет деградация пастбищ, поскольку от них в больших объёмах в атмосферу выделяется углекислый газ. Необходимо восстановление пастбищ.

В контексте изменения климата стоит упомянуть прошлую зиму. С одной стороны, холода ударили по уязвимым культурам, среди которых виноградник, орешина. С другой, в Узбекистане выдался хороший урожай пшеницы, хлопка. Впервые за долгие годы мы видим очень хороший урожай помидоров на открытом грунте. Холод носит сезонный характер, но именно непредсказуемость климатических условий представляет собой вызов.

Ещё одна проблема, связанная с изменением климата, — это деградация земель. То есть, засушливость, увеличение концентрации соли в почве и уменьшение водных ресурсов. Сельскохозяйственники как в мире, так и в Узбекистане пытаются предугадать климат.

Мы обсуждаем все эти вызовы на конференции и пути решения проблем. Узбекистан не стоит на месте. Мы тестируем культуры, более устойчивые к изменению климата.





— Как пандемия коронавируса повлияла на продовольственную безопасность Узбекистана?

— Пандемия сказалась не только на сельском хозяйстве, но и на производственной цепочке. Речь идёт о выращивании и хранении продукции, поставке товаров и других факторах.

В Узбекистане были созданы рабочие группы, которые выявляли и решали проблемы на местах. Выделялись льготы и финансирования пострадавшим игрокам цепочки.

— На конференции говорилось об открытии «зелёных» и экспресс-коридоров между странами для прямых поставок качественных и доступных продуктов питания. Что будут представлять из себя эти коридоры?

— «Зелёные» коридоры нужны, чтобы мы могли быстрее покупать и продавать товары первой необходимости. Узбекистан выращивает свои культуры, и у каждой есть вегетационный период. То есть, картофель мы собираем ранней весной и поздней осенью. Но в какой-то период у нас может быть избыток и недостаток продукции. Необходимо обеспечивать баланс поставки продуктов. Мы это делаем двумя методами. Первый — строим холодильники и морозильники, где можно хранить товары. Второй — это импорт-экспорт.

На поставку продуктов влияет ряд глобальных факторов. Это период пост-пандемии, геополитические вызовы, отсутствие у Узбекистана прямого доступа к морю.

Для реализации «зелёных» коридоров мы выстраиваем новые маршруты со своими соседями. Со странами-партнёрами мы разрабатываем единую стандартизацию. Это нужно для того, чтобы товары перемещались без применения ручного режима, то есть чтобы их не открывать и перепроверять повторно.





Стандартизация также включает в себя разработку правильных и экологических маршрутов, чтобы товары не портились и доходили в качестве. Параллельно решаются вопросы таможенных процедур, фитосанитарии, карантинных служб. Все эти усилия направлены на уменьшение бюрократических процедур.

— Что понимается под цифровизацией сельского хозяйства? Вы могли бы привести примеры такой цифровизации и результаты, к которым она приводит?

— Цифровизация очень важна для сельского хозяйства. Более того, для всей экономики Узбекистана. Она обеспечивает прозрачность, уменьшает себестоимость и открывает больший доступ к разного рода ресурсам: от образовательных до научных. Цифровизация позволит всем игроках цепочки пользоваться этими ресурсами.

По цифровизации в сельском хозяйстве реализуются большие реформы. Недавно президент подписал постановление об ускорении цифровизации этой отрасли. Перед нами стоят важные задачи. Первое — агросубсидии, которые мы перевели на единую платформу. Теперь фермеры или предприниматели на местах, минуя хокимияты, областные или республиканские инстанции, могут получать субсидии, видеть, где находятся эти субсидии и знать о причине отказа в выдаче субсидий. Это позволяет уменьшить коррупцию.

Следующее — выделение земель дехканским хозяйствам по инициативе президента. Мы выделили 200 тысяч га за два года более 600 тысячам дехканских хозяйств. Всё проходило через систему E-Ijara (автоматизированная информационная система Минсельхоза — ред.).





В целом мы хотим создать единую экосистему, платформу, где будь то фермер или предприниматель мог бы получать все эти свои услуги в «едином окне». Вместе с Министерством водного хозяйства и Агентством космических исследований и технологий мы будем цифровизировать все водные ресурсы Узбекистана. Для этого мы закупаем дроны. Предприниматели смогут получать информацию о типе почвы, её качестве, воде для лучшего прогноза своего бизнеса. Результаты нашей работы мы планируем представить через несколько месяцев.

Цифровизация также удобна для наших банков. Почему банки с осторожностью финансируют сельское хозяйство? Я вам отвечу как бывший банкир. Потому что риски высокие. Они таковы, потому что у нас не до конца развита система страхования. Последние (страховые организации — ред.) тоже осторожны в страховании сельского хозяйства из-за климатической непредсказуемости. Цифровизация поможет делать улучшенные прогнозы, что также положительно скажется на получении финансирования у банков и страховании.

— Какова ситуация в Узбекистане по вопросам голода и недоедания? Достаточно ли исследована проблема продовольственной безопасности и дефицита продовольствия?

— Мы отслеживаем этот вопрос ежемесячно по каждому региону. Мониторим производство продукции по регионам, её возможный дефицит или избыток, потребление.

Голод не является широкой проблемой в Узбекистане. Страна производит и выращивает необходимую ей продукцию.

Другое дело — недоедание. Эта проблема, которая связана с несбалансированный питанием. Сейчас мы работаем над продвижением культуры здорового питания.

— За последние годы в Узбекистане была снята большая часть торговых барьеров, связанных с продуктами питания. Но барьеры для непродовольственных товаров остаются достаточно высокими. Как экономист считаете ли вы, что барьеры в торговле непродовольственными товарами влияют и на продукты питания?

— Нужно понять, о каких продуктах идёт речь. Простой пример — минеральные удобрения, мазут и другая подобная продукция, косвенно влияющая на цену, устанавливаемую производителем продукции.

Здесь есть две разные проблемы. Нам нужно найти золотую середину. С одной стороны, отмена всех тарифов на продукты питания дала очень положительный эффект. Это привело к снижению цен на продукты питания и усилению конкуренции.

С другой стороны, мы должны обеспечить конкурентоспособность наших производителей. В этой сфере работает 27% занятого населения страны. Если мы не обеспечим их конкурентоспособность, есть вероятность того, что очень много людей останутся безработными или без дохода. Нам следует подумать и об этой стороне вопроса.

Исходя из этого, нам следует работать над снижением себестоимости нашей продукции. В этом году усиление конкуренции и улучшение механизмов финансирования позволили снизить себестоимость на 10−15% по сравнению с прошлым годом.

— Как, по вашему мнению, ситуация с собственностью на землю влияет на продовольственную безопасность? Фермерам нужно строить долгосрочные планы. У них должна быть вера в будущее. Как это обеспечить, если фермеры не могут быть полноправными хозяевами земли?

— Это очень важный вопрос. Это наш самый проблемный вопрос. Мы проанализировали причину, по которой предприниматели в агросекторе не делают долгосрочных инвестиций в землю. Мы можем видеть это, например, в разнице между кластерами, фермерскими хозяйствами и фермерами.

В Узбекистане начала работу кластерная система, у которой есть сильные стороны. Они привозят сельскохозяйственную технику и инвестируют в землю. Внедряют водосберегающие технологии и практику лазерной нивелировки. Среди фермеров есть те, кто это делает, но мало. Да, у системы есть свои недостатки, и мы постоянно совершенствуем её.

Наш анализ показал, как вы говорите, наличие недоверия к землевладению. То есть завтра могут прийти из хокимията или другого госоргана и остановить право на аренду земли. Именно поэтому президент говорил об этом в своих выступлениях о стратегических реформах в стране. Впервые был поднят вопрос о собственности на землю.

Мы работаем со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами, а также с Агентством стратегических исследований над укреплением землевладения. Да, возможно, мы ещё не дошли до приватизации земли. Но мы работаем над укреплением права на аренду и через это — над организацией рынка аренды.

Если у вас есть право собственности на землю, если у вас есть возможность продать её часть или сдать в аренду, вы чувствуете себя собственником. То же самое касается и продажи права аренды. Мы видели это в других странах, где земля не была приватизирована. У них есть рынок, даже если нет приватизации. Мы делаем первые шаги по созданию такого же рынка в Узбекистане.

По поручению президента готовится законопроект. Это долгий процесс. Но этот вопрос много обсуждается.

Если завтра укрепится право собственности, его можно будет заложить в банке. Это станет огромным источником нового финансирования. Откроется финансовый рынок стоимостью в несколько миллиардов долларов.

Кроме того, у человека, который работает на земле, будет больше шанса получить кредит. Благодаря возросшему доверию к землевладению, фермер будет инвестировать в землю, работать над повышением плодородия почвы и внедрять водосберегающие технологии.

Этот процесс уже начался. В последние годы фермеры увидели, что имеют на это право, и начали делать на это ставку. Но чтобы это ускорить и расширить, как вы отметили, нам необходимо укрепить право собственности на землю.

Беседовали Баходир Абдуллаев и Жахонгир Азимов.