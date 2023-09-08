Президент Шавкат Мирзиёев на совещании 8 сентября поручил Министерству энергетики Узбекистана «строго прекратить» практику отключения электроэнергии промышленным предприятиям без предварительного уведомления. Об этом сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Глава государства указал, что важно, первую очередь, уделять особое внимание вопросам, связанным с поставками энергоресурсов промышленным предприятиям в регионах.

В связи с этим Шавкат Мирзиёев поручил комиссии во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым в течение месяца посетить все регионы и разработать помесячный энергобаланс регионов с учётом дополнительных объёмов производства. Комиссия также должна поочерёдно провести инвентаризацию проектов, которые будут запущены в этом году, и выделить для них необходимые энергоресурсы.

Говоря о дополнительных объёмах производства, президент отметил, что рабочие группы посетили регионы для выявления новых возможностей и резервов увеличения выпуска промышленной продукции. Например, в Ташлакском районе Ферганской области есть возможность до конца года произвести продукцию дополнительно на 1 трлн сумов.

В частности, 23 промышленных предприятия, сокративших мощности, могут выпустить продукцию на 900 млрд сумов за счёт восстановления мощностей. За счёт ускорения запуска 22 новых проектов в районе можно увеличить производство продукции на 50 млрд сумов.

Аналогичные возможности выявлены в Андижанской, Кашкадарьинской, Навоийской, Самаркандской и Хорезмской областях, говорилось на совещании.

Напомним, «Газета.uz» 5 сентября сообщила, что в Ташкенте минимум два крупных завода по выпуску электродов и стеклопосуды остались без энергоснабжения. В компаниях заявляют, что их отключили от электричества без предупреждения за отсутствие солнечных панелей. Из-за простоя оборудования и испорченной продукции они несут крупный ущерб.