Минимум два крупных промышленных завода в Яшнабадском районе Ташкента отключили от энергоснабжения, по их заявлению, из-за отсутствия у них солнечных панелей. Об этом «Газете.uz» рассказали представители предприятий.

4 сентября после 17:00 иностранное предприятие Monolith Asia, основанное в марте 2019 года и запустившее производство сварочных электродов, проволоков и прутков в июле 2020 года, осталось без электричества.

Фото: monolith-asia.uz.



«И до этого отключали электричество, но тогда предупреждали, и всё было по графику раз в неделю. То есть был график, был список предприятий. Были плановые отключения, когда была жара, там ещё сообщалось о ремонте и строительстве подстанций, линий электропередач. Но это закончилось примерно три недели назад, с тех пор не отключали, всё было спокойно. А тут как снег на голову, без предупреждения отключили. Это так не делается, потому что на заводах есть технология, она очень дорогая. У некоторых стекло застывает, у других может быть взрыв по технологии», — рассказал представитель компании.

«У нас каждая минута простоя — это большие деньги. Я думаю, что у других предприятий тоже», — сообщил он. Отключение электричества без предупреждения на подобных предприятиях приводит к тому, что «колоссальные деньги вылетают в трубу».

Заводу в районном предприятии энергоснабжения сообщили, что отключение связано с «распоряжением хокимията».

«Наш энергетик позвонил в РЭС, где ему сказали, что по распоряжению хокимията отключили от энергоснабжения те заводы, у которых нет солнечных батарей. Хотя ранее об этом речи не шло. Единственное — если новое строительство или реконструкция по новому проекту или по имеющейся территории, тогда, говорят, что без [возобновляемых источников энергии] не пропускали, грубо говоря. Но это новое строительство, а с текущими заводами надо согласовывать, устанавливать какие-то сроки, если они хотят всех перевести на батареи», — сказали в компании.

Monolith Asia за 1,5 часа понесла расходы на десятки тысяч долларов, которые «не вернуть».

«Потому что мы не останавливаемся, работаем каждую минуту, 24 часа в сутки. Мы не работали 1,5 часа, а это значит, около 3−4 тонн продукции не доделано. Это около 50 тысяч долларов. После отключения электричества не работают ни прессы, ни линии, ни печи, которые прокаливают продукцию. Это крупные энергозатратные конструкции. Самая большая проблема — это стекловарка», — отметили на предприятии.

Ещё одной проблемой при отключении электричества является образование силикатной глыбы (исходное сырьё для производства жидкого стекла).

«Это связующее звено. Это клей, который используется в электродах. Если он застывает, мы просто выкидываем всё оборудование, потому что оно уже не очищается. То есть оно просто затвердевает и становится как камень. Хорошо, что у нас это оборудование было выключено. Если бы работала стекловарка, мы бы, наверное, целый комплекс потеряли. Это месяцы на восстановление. Плюс сама технология страдает, потому что мы не можем делать электроды», — заявили в Monolith Asia.

«Если производство простаивает, автоматически несутся убытки. Мы себе не позволяем остановиться даже на полчаса… Мы сейчас каждую секунду теряем деньги. Мало того, мы не знаем, что завтра будет. Судя по такой политике — если это правда с хокимиятом — я не знаю, как они собираются поддерживать отечественных производителей», — заявили в компании.





Monolith Asia занимает первое место по экспорту электродов в Узбекистане и поставляет за границу около 500−600 тонн продукции примерно на 1 млн долларов в месяц. «От нашего экспорта в страну поступает валюта. За это борется любая страна… И вот так вот это всё обрезать. Мы будем разбираться — и очень серьёзно — с этим вопросом», — отметили в компании.

Представители предприятия сообщили, что впервые сталкиваются с такой ситуацией, а также заявили, что готовы платить за электричество по высокому тарифу, если оно будет стабильным.

«Мы международная компания. У нас целая корпорация, много, где представлены. У нас главные владельцы из Украины и Эстонии», — рассказали в компании.

В хокимияте Яшнабадского района, по данным компании, сослались на постановление президента от 17 февраля 2023 года «О мерах по ускорению внедрения возобновляемых источников энергии и энергосберегающих технологий в 2023 году».

На предприятии считают, что в документе не отражены интересы предпринимателей. В Monolith Asia сообщили, что их вынуждают подписать договор об установке солнечных панелей в течение недели, иначе их снова отключат от электроэнергии.

На момент момент публикации материала на предприятии до сих пор не восстановлено энергоснабжение.

В Яшнабадском районе из-за отключения электричества примерно на два часа приостановило работу одно из крупнейших предприятий по производству стеклопосуды для пищевой и фармацевтической промышленности в Центральной Азии. На заводе установлено немецкое оборудование общей мощностью около 300 тонн стекломассы в сутки.

Предприятие не захотело комментировать ситуацию и попросило не указывать название компании, чтобы «не испортить отношения с властями».

Ещё один крупный завод, который приостановил производство.

Источник «Газеты.uz» сообщил на предприятии, что такие заводы в мире работают без остановки и не отключаются от энергоснабжения, поскольку простой несёт большие убытки.

«После запуска печи она работает без остановки 8−10 лет. После отключения нам нужно заново разогревать печи 5−6 часов. За каждый час простоя завод теряет 15−20 тысяч долларов. Не должно быть отключения от электричества и газа. За счёт генератора нельзя поддерживать производство долгое время из-за энергозатратности процесса. Солнечные панели тоже не справятся с объёмом из-за нехватки мощности, а если устанавливать аккумуляторы, то это очень дорого. Ещё нужно постоянно их переключать, из-за чего они могут перегореть. Нам нужна стабильность», — сказал собеседник.

Отключение электричества затронуло и другие компании в этом районе.

«Газета.uz» направила запрос в компанию «Региональные электрические сети», но пока не получила ответа. В хокимияте Яшнабадского района сообщили, что изучают ситуацию.

В феврале мы писали, что в регионах предпринимателей и жителей принуждают к установке солнечных панелей, в том числе за счёт кредитов. Хокимияты заявили, что работа проводится «без принуждения», а домохозяйствам лишь объясняются преимущества альтернативной энергетики.

В мае президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил выговор хокимам семи районов, а также городов Янгиер и Ургенч за отставание в установке солнечных панелей и дал им два месяца на улучшение ситуации.