Частный банк Ravnaq-bank меняет название на Octobank. Такое решение приняли акционеры на заседании 30 августа.

Предприниматель Сарвар Файзиев, который с 2021 года владел 52,1% акциями банка, в начале августа продал их председателю правления Искандару Турсунову, чья доля выросла с 19,9% до 72,05%. Сделка оценена 52,2 млрд сумов. Остальные акции принадлежат компаниям Fortis Reserve System, Sharq Guzar Servis и другим.

Кроме того, акционеры проголосовали за обновление состава наблюдательного состава банка, куда вошли Улугбек Муслимов, Тахмина Закирова, Нажмиддинходжа Шарипов, Шухрат Пулатов и Азиз Ахраров, а также определили право на размещение дополнительных акций на 300 млрд сумов.

Банк по итогам 2022 года потерпел убытки на 8,54 млрд сумов, за первую половину 2023 года убытки составили 3,46 млрд сумов.

Кроме того, по состоянию на 1 августа 80,5% кредитов (212 млрд из 263 млрд сумов) считаются проблемными. Это второй худший показатель среди банков после «Узагроэкспортбанка» (который недавно выкупила компания Олимжона Шадиева и поменяла название на AVO Bank), однако у него объём кредитов составляет всего лишь 0,4 млрд сумов.

Ravnaq-bank был основан в июне 2001 года. В бизнес-плане банка отмечаются три стратегических направления бизнеса: корпоративный, коммерческий и розничный. Основной акцент — развитие корпоративного и коммерческого бизнеса как основа быстрого и мини-затратного направлений для создания необходимой клиентской базы и обеспечения стабильных источников поступлений, пишет Spot.

Отметим, что новое название банка совпадает с названием платёжного сервиса Octo, совместно с которым Ravnaq-bank ранее запускал облачную платформу Octo Shop.