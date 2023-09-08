В Гонконге в результате сильнейшего за почти 140 лет ливня пострадали более 130 человек, как минимум двое погибли, сообщает South China Morning Post.

Метеорологическая обсерватория Гонконг в ночь на пятницу объявила наивысшее, чёрное штормовое предупреждение — оно было введено впервые с октября 2021 года. Только за час — с 23:00 до 00:00 — метеорологи зарегистрировали 158,1 мм осадков. В некоторых районах города выпало до 500 мм осадков менее чем за сутки.

По состоянию на полдень 8 сентября чёрное штормовое предупреждение действовало более 12 часов, преодолев рекорд, установленный в 1999 году — тогда чёрный сигнал длился 5 часов 47 минут.

Ливни привели к затоплению улиц, дорог, железнодорожных станций и торговых центров, превратив их «в реки», пишет SCMP. Была приостановлена работа общественного транспорта.

Местные власти также закрыли все дневные школы и рекомендовали компаниям разрешить сотрудникам остаться дома. Гонконгская фондовая биржа и клиринговая компания HKEX заявили об отмене торговых сессий из-за погодных условий.

На видео, распространившихся в социальных сетях, видно, как люди забираются на автомобили и другие платформы, чтобы спастись от воды.

По данным метеорологической службы, ливни были вызваны остатками тайфуна «Хайкуй», накрывшего ранее юг Китая. На прошлой неделе в Гонконге прошёл также тайфун «Саола», которому была присвоена вторая категория опасности.

Кроме того, сильные дожди обрушились на соседний Шэньчжэнь — в городе выпал максимальный объем осадков с 1952 года.