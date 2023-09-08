Министерству здравоохранения до 1 сентября 2024 года поручено наладить во вновь созданном Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре здоровья матери и ребёнка применение методов вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).

Об этом говорится в соответствующем постановлении президента Узбекистана от 8 сентября.

Вспомогательные репродуктивные технологии — это медицинские технологии, методы лечения и процедуры, направленные на достижение беременности, при которых отдельные или все этапы зачатия осуществляются вне организма женщины.



Напомним, использование ВРТ было введено в законодательство Узбекистана в марте 2019 года. Однако перечень ВРТ, одобренный Сенатом Олий Мажлиса и включавший экстракорпоральное оплодотворение, в закон «Об охране репродуктивного здоровья граждан» не вошёл.

Порядок применения ВРТ был утверждён приказом министра здравоохранения в 2020 году. Согласно ему, экстракорпоральное и искусственное оплодотворение, а также криоконсервацию могут проводить медицинские учреждения, специализирующиеся на репродуктологии, по добровольному согласию мужчины и женщины.

Согласно новому постановлению президента, Центр здоровья матери и ребёнка будет разрабатывать современные клинические протоколы и стандарты применения методов ВРТ.

Ежегодно с 1 октября 2024 года при успешном применении государственными и негосударственными медицинскими организациями методов ВРТ в отношении лиц, отнесённых к льготной категории, в количестве до 100 человек, расходы, связанные с осуществлением такой практики, будут покрываться Государственным фондом медицинского страхования за счёт средств государственного бюджета.

Министерству здравоохранения поручено в трёхмесячный срок внести в Кабинет министров порядок применения методов ВРТ в отношении семей, не имеющих детей по причине бесплодия, в том числе лиц, отнесённых к льготной категории.