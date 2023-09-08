Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр здоровья матери и ребёнка с 1 октября будет образован на базе Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра акушерства и гинекологии, Республиканского центра репродуктивного здоровья населения и Республиканского центра «Скрининг матери и ребёнка».

Соответствующее постановление 8 сентября подписал президент Узбекистана.

На базе территориальных перинатальных центров, центров репродуктивного здоровья населения и центров «Скрининг матери и ребёнка» будут образованы 14 региональных филиалов нового центра.

Постановлением поручено внедрить усовершенствованную систему медицинской профилактики и патронажа охраны здоровья матерей.

В соответствии с этой системой:

1. Медицинские бригады учреждений первичной медико-санитарной помощи:

выявляют беременных женщин на закреплённой за ними территории, организуют принятие на учёт и прохождение ими периодического медицинского осмотра;

совместно с отделениями женской консультации районных (городских) многопрофильных центральных поликлиник ведут регулярный мониторинг состояния беременных женщин, при выявлении у них факторов риска — направляют их в региональные филиалы центра;

осуществляют периодический патронаж матерей и детей в послеродовой период и принимают меры по предупреждению нежелательной беременности;

ведут пропагандистскую работу по медицинской культуре, профилактике заболеваний и планированию здоровой семьи среди населения репродуктивного возраста и беременных женщин;

2. Региональные филиалы центра в Каракалпакстане, областях и Ташкенте:

проводят медицинские обследования и лечение женщин с выявленными факторами риска, при необходимости — направляют их в медицинские учреждения республиканского уровня;

проводят молекулярное медико-генетическое обследование лиц, вступающих в брак, беременных и женщин фертильного возраста, а также младенцев;

обеспечивают специальными лекарственными средствами и продовольственной продукцией детей с выявленными наследственными заболеваниями;

осуществляют меры по планированию здоровой семьи и предупреждению нежелательной беременности;

3. Республиканский перинатальный центр оказывает:

все виды медицинских услуг беременным с риском преждевременных родов и младенцам, родившимся раньше срока (на 22−28 неделе);

консультативную помощь беременным женщинам и младенцам на основе особых медицинских показаний в региональных филиалах центра, при необходимости — в медицинском стационаре;

4. Центр здоровья матери и ребёнка:

внедряет в республиканских, территориальных медицинских учреждениях и районных (городских) медицинских объединениях специализированные и высокотехнологичные диагностические и лечебные практики при скрининге беременных женщин и новорождённых детей, а также при профилактике, диагностике, лечении и реабилитации экстрагенитальных заболеваний среди населения репродуктивного возраста, врождённых и наследственных заболеваний;

организует оказание акушерско-гинекологических, медико-генетических консультационных услуг, услуг по планированию здоровой семьи, молекулярно-генетическому обследованию, пластической и эстетической гинекологии, вспомогательным репродуктивным технологиям, а также координирует работу в данном направлении;

принимает участие в подготовке и переподготовке кадров, способных оказывать квалифицированные медицинские услуги населению репродуктивного возраста, беременным женщинам и новорождённым детям;

разрабатывает предложения о проведении фундаментальных, прикладных и инновационных научных изысканий и исследований по заболеваниям населения репродуктивного возраста, беременных женщин и новорождённых детей, а также широком внедрении их результатов;

организует среди подростков медико-профилактические мероприятия по предупреждению патологии репродуктивных органов;

реализует совместные научные проекты в сотрудничестве с зарубежными научно-исследовательскими медицинскими центрами, клиниками и образовательными учреждениями;

принимает меры по формированию здоровой семьи, внедрению передовых методов и технологий охраны здоровья матери и ребёнка, а также выявлению врождённых и наследственных заболеваний в раннем пренатальном и неонатальном периоде, предупреждению детской смертности и врождённой инвалидности.

В документе отмечается, что расходы центра на лечение больных, направляемых для лечения посредством электронной очереди, а также включённых в льготный контингент, покрываются Государственным фондом медицинского страхования.

Постановлением на срок до 1 января 2026 года освобождаются от таможенной пошлины некоторые виды высокотехнологичного диагностического медицинского оборудования, комплектующих, реагентов, лекарственных средств и специальной продовольственной продукции для детей, не производимых в Узбекистане.