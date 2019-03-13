11 марта президент Узбекистана подписал закон «Об охране репродуктивного здоровья граждан», принятый Законодательной палатой парламента 15 февраля и одобренный Сенатом 28 февраля. Документ вступил в силу со дня официального опубликования.

Цель закона — регулирование отношений в области охраны репродуктивного здоровья граждан.

Основными принципами закона определены гуманность при решении репродуктивных проблем, равенство мужчин и женщин, невмешательство в частную жизнь гражданина, сохранность личной и семейной тайны, доступность и качество медицинских услуг, обеспечение их гарантированного объема.

В документе отмечается, что государство гарантирует гражданам:

охрану репродуктивного здоровья и реализацию их репродуктивных прав;

доступность и преемственность услуг по охране репродуктивного здоровья граждан;

принятие решения о формировании здоровой семьи без дискриминации, угроз и насилия;

невмешательство в их частную жизнь, сохранность личной и семейной тайны;

бесплатность первичной медико-санитарной помощи;

реализацию репродуктивного права граждан на самостоятельное принятие решения.

Законом прописаны основные направления государственной политики, профилактические меры, полномочия и задачи государственных органов в области охраны репродуктивного здоровья граждан.

Перечень вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), прописанный в редакции документа, которую одобрил Сенат, в закон не вошел. В нем прежде упоминались, в частности, экстракорпоральное оплодотворение и искусственная инсеминация. «Порядок использования ВРТ определяется Министерством здравоохранения», — отмечается в законе.

«Вопрос ВРТ очень тонкий, [это] сложное направление медицины. Там не только вопросы между кем и кем, есть еще масса вопросов: о требованиях к помещениям, к специалистам, какой специалист должен получить повышение квалификации, чтобы ему дали доступ к работе, как он должен себя вести, когда имеет информацию о ком-то, у которой есть какие-то медицинские проблемы. Все эти вопросы мы будем по пунктам определять в Министерстве здравоохранения, чтобы никто не думал, что это будет [решаться] в каких-то узких кругах», — прокомментировала «Газете.uz» причину такого изменения заместитель министра здравоохранения Эльмира Баситханова.

Для решения этих вопросов будет создана рабочая комиссия во главе с Эльмирой Баситхановой. В ее состав войдут депутаты, представители частных клиник, доктора наук, акушеры-гинекологи, эмбриологи, цитологи, эндокринологи, терапевты, неонатологи, представители ННО по правам человека и, возможно, ответственные чиновники из религиозных организаций.

По словам замглавы Минздрава, ведомство сейчас работает над проектом порядка использования ВРТ, который затем будет вынесен на общественное обсуждение. Министерство также подготовит проект постановления Кабинета Министров, определяющий в том числе требования к техническому оснащению медучреждений и подготовке кадров.

«Частные клиники могут начать быстро, но мы должны обеспечить государственные клиники», — отметила Эльмира Баситханова. Процедура искусственного оплодотворения в государственных медучреждениях будет проводиться бесплатно или на льготной основе, что, по ее мнению, решит финансовые вопросы семей, которым сейчас приходится выезжать в зарубежные страны.

Сведения о применении вспомогательных репродуктивных технологий, а также о личности участников, согласно документу, составляют врачебную тайну.

«Закон об охране репродуктивного здоровья — это не только ЭКО. Это очень объемная по нескольким направлениям область медицины. Репродуктивное здоровье начинается с рождения человека. Самое главное для меня — это повышение культуры в области репродуктивного здоровья. Если семья не будет думать о том, что ей, семье, нужно здоровье, здоровье нужно женщине, мужчине, его детям, о них должны заботиться, и они должны сохранять свое здоровье, то никакие клиники, никакие ВРТ, никакие прерывания [беременности] не могут сделать семью счастливой», — подчеркнула замминистра.

В законе закреплено право граждан на выбор методов контрацепции, их использование, а также отказ от них. Искусственное прерывание беременности проводится по желанию женщины при сроке беременности до 12 недель, а при наличии медицинских показаний, угрожающих жизни беременной, — независимо от срока беременности.

В документе отдельно подчеркивается, что женщина не может быть принуждена к беременности, искусственному прерыванию беременности и контрацепции.