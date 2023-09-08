Сотрудники отдела «по отлову и уничтожению безнадзорных животных» (из официального сообщения) управления благоустройства Хазараспского района Хорезмской области отчитались об уничтожении 13 бродячих собак после жалобы жителей. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба хокимията района.

На днях в социальных сетях было опубликовано обращение жителей района, в котором говорилось, что из-за бродячих собак в махалле «Зехнли» дети боятся ходить в школу.

Фото: t.me/Xorazmbugunn.

При этом в обращении, опубликованном каналом Xorazm Bugun, подчёркивалось: «Надеемся, официальные лица вместо отстрела собак откроют специальные приюты, куда будут размещены бродячие животные. Пусть не убивают собак, но то, что они так ходят по улицам без присмотра, — неправильно».

Хокимият в своём сообщении заявил: «Сотрудники отдела… 4 сентября посетили махаллю „Зехнли“ и провели изучение. В ходе изучения было установлено наличие в махалле бродячих собак. Тринадцать обнаруженных в махалле безнадзорных и бродячих собак были уничтожены при помощи отравленной приманки».

Сообщение сопровождается фотографиями процесса отравления собак.