При Министерстве здравоохранения Узбекистана создаётся Государственный целевой фонд развития медицины без статуса юридического лица. Он начнёт деятельность с 1 января 2024 года, говорится в указе президента Шавката Мирзиёева от 6 сентября о совершенствовании деятельности Минздрава.

Новый фонд образуется путём объединения:

Фонда по содействию оздоровлению лиц, страдающих онкогематологическими и трудноизлечимыми заболеваниями;

Фонда развития скорой медицинской помощи;

Фонда поддержки и привлечения в медицинские учреждения одарённых и квалифицированных медицинских специалистов;

Фонда поддержки больных детей с диагнозом «спинальная мышечная атрофия».

Средства Фонда развития медицины будут формироваться за счёт следующих источников:

350 млрд сумов, ежегодно выделяемые из государственного бюджета;

50 млрд сумов, ежегодно выделяемые из госбюджета для поддержки и привлечения в медицинские учреждения одарённых и квалифицированных медицинских специалистов;

средства, выделяемые из госбюджета на расходы по оказанию медико-социальной помощи и бесплатной доставке лекарственных средств больным детям с диагнозом «спинальная мышечная атрофия»;

50% от вырученных на публичных торгах (аукционах) средств, перечисляемых в госбюджет, от продажи пустующих помещений, объектов недвижимости и земельных участков учреждений и организаций системы Минздрава;

100% поступлений, перечисляемых в местные бюджеты, от сдачи в аренду имущества учреждений и организаций системы Минздрава за вычетом операционных расходов Центра по эффективному использованию объектов государственной собственности;

гранты и средства технической поддержки международных финансовых институтов, правительственных и неправительственных организаций;

доходы от размещения Комитетом казначейской службы временно свободных средств Фонда развития медицины на депозиты в коммерческих банках;

спонсорские пожертвования физических и юридических лиц;

другие источники, не запрещённые законодательством.

На что пойдут средства фонда

Средства Фонда развития медицины будут расходоваться на:

укрепление материально-технической базы органов управления здравоохранением и государственных медицинских учреждений системы Минздрава, закупку программных продуктов и техническое обслуживание информационно-коммуникационных сетей;

закупку медицинского оборудования, компьютеров, планшетов, мультимедийных и сетевых устройств, программного обеспечения, широкое внедрение и развитие информационно-коммуникационных технологий;

финансирование расходов, связанных с подготовкой и переподготовкой сотрудников органов управления здравоохранением и государственных медицинских учреждений системы Минздрава за рубежом, а также привлечение иностранных специалистов к организации обучения, повышения квалификации и обмена опытом в республике;

финансирование мероприятий, направленных на укрепление кадрового потенциала органов управления здравоохранением, а также учреждений и организаций системы Минздрава;

привлечение специалистов, в том числе зарубежных, для проведения высокотехнологичных сложных операций по онкогематологическим и трудноизлечимым заболеваниям;

привлечение отечественных и зарубежных экспертов и консалтинговых организаций, организацию и финансирование деятельности экспертной группы в целях реализации масштабных задач в сфере здравоохранения;

капитальный и текущий ремонт, а также строительство и реконструкцию соответствующих медицинских учреждений для оказания медицинской помощи пациентам с онкогематологическими и трудноизлечимыми заболеваниями, приобретение оборудования, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, лабораторных реактивов и других расходных материалов для них;

возмещение расходов, связанных с хирургическими операциями в зарубежных странах, при проведении невыполняемых в республике хирургических операций детям-сиротам и детям, лишеннымродительской опеки, с тяжёлыми заболеваниями на основании перечня, утверждённого Минздравом;

возмещение затрат на приобретение высокотехнологичных диагностических и лечебно-профилактических услуг государственных и негосударственных медицинских организаций на территории республики для пациентов с онкогематологическими и трудноизлечимыми заболеваниями;

возмещение расходов, связанных с организацией обучения, переподготовки и стажировки сотрудников системы Минздрава, включая визиты в зарубежные страны, участие в конференциях, семинарах и других мероприятиях, проводимых за пределами территории Узбекистана, отправку в командировку;

финансирование расходов, затраченных на выплату специальных стипендий одарённым студентам высших и средних медицинских образовательных учреждений;

возмещение расходов на организацию и поддержание деятельности Фонда развития медицины и его дирекции, а также Института здоровья и стратегического развития и его территориальных подразделений;

финансирование других мероприятий, направленных на выполнение задач, возложенных на Минздрав, а также расходов, связанных с реализацией реформ в сфере здравоохранения.

В структуре центрального аппарата Минздрава создаётся дирекция Фонда развития медицины без статуса юридического лица в пределах общей численности управленческого персонала министерства.

Средства фонда могут расходоваться строго по указанным выше направлениям на основании решения его наблюдательного совета. Неиспользованные (неосвоенные) средства в текущем финансовом году переходят на следующий год.

Министерству здравоохранения и Министерству юстиции поручено предусмотреть прозрачный порядок расходования средств фонда, вопросы обеспечения отчётности о его доходах и расходах, а также открытости и гласности его деятельности.