Государственный департамент США объявил о раннем завершении программы виз для иммигрантов разных национальностей (Diversity Visa, гринкарты) за 2023 год. Об этом говорится в сообщении посольства США в Ташкенте, полученном «Газетой.uz».

Ежегодно Госдепартаменту по закону разрешено выдавать около 55 тысяч таких виз. Как только это количество виз выдано, программа завершается на этот год во всех странах. Все доступные визы на данный момент выданы.

Накануне посольство США в Узбекистане предупредило о том, что лимит по программе Diversity Visa может быть достигнут в ближайшее время. Консульский отдел посольства провёл собеседование в общей сложности более чем с 3100 заявителями на получение гринкарты, говорится в сообщении.

Тем, кто не успел получить визу по этой программе, придётся заново подавать заявку в начале октября.

«Мы понимаем, что завершение программы 2023 года может разочаровать участников, которые не смогли получить визу. Мы по-прежнему стремимся облегчить поездки для людей из стран с низким уровнем иммиграции в Соединённые Штаты, и признаем важный вклад, который вносит разнообразие в наши сообщества, а также влияние на экономику США», — говорится в сообщении американской дипмиссии.