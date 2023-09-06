Сотрудники ГУВД Ташкента 5 сентября задержали мужчину, который днём ранее напал на девушку в подъезде многоквартирного дома в Мирзо-Улугбекском районе.

Подозреваемым является 29-летний А. Й. Об этом «Газете.uz» сообщила пресс-секретарь ГУВД Нилуфар Исаханова.

Накануне проект против насилия Nemolchi.uz опубликовал запись с наружной камеры наблюдения, которая зафиксировала, как неизвестный заходит вслед за девушкой в подъезд, а спустя некоторое время выбегает оттуда.

По данным проекта, мужчина напал на девушку сзади, повалил её на пол и начал трогать за интимные места. Девушка закричала, выбежали соседи и спугнули мужчину. Записи с камер жители предоставили правоохранительным органам.

Доследственная проверка продолжается, отметили в ГУВД.