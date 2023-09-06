В Бухарской области поезд сбил грузовой автомобиль, который пересекал железнодорожные пути. Детали происшествия «Газете.uz» сообщили в пресс-службе областного УВД.

Инцидент произошёл 5 сентября примерно в 8:30 в Алатском районе. Водитель грузовика Howo скончался на месте от полученных травм.

Переезд, где произошло ДТП, не оборудован шлагбаумом. На видео видно, что за несколько секунд до этого к однопутной железной дороге подъехал легковой автомобиль, водитель которого притормозил, а потом проехал переезд. Грузовик начал пересекать переезд прямо перед приближением поезда.

В пресс-службе УВД отметили, что в этом районе, находящемся в пустынной зоне, нет интенсивного движения транспорта.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения транспортных средств или их использования, повлёкшее смерть человека).