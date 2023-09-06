В зелёной зоне в Алмазарском районе Ташкента были повреждены 19 деревьев, сообщил 30 августа советник министра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана Расул Кушербаев.

Согласно опубликованному им сообщению, предприниматель планировал здесь строительство, однако местные жители и экологи выступили против вырубки деревьев.

Из-за невозможности спилить деревья в их корневой части с помощью дрели были сделаны отверстия, куда была залита жидкость для того, чтобы деревья высохли.

Среди повреждённых деревьев — ясени, акации, чинары, ели и айланты. Причинённый природе ущерб оценён в 534,8 млн сумов.

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов уточнил «Газете.uz», что уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 198 (умышленное повреждение, потрава, уничтожение посевов, леса, деревьев или других растений, причинившее крупный ущерб) Уголовного кодекса. Ведутся следственные действия.