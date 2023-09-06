В Термезе Сурхандарьинской области на три дня — с 6 по 8 сентября — приостановлено питьевое водоснабжение с 8:00 по 20:00 (в остальное время должна подаваться вода), сообщила пресс-служба областной администрации.

По данным хокимията, отключение водоснабжения во всех махаллях города потребовалось из-за крупной аварии в канализационной сети.

Воду планировалось отключить с 5 сентября, но, как сообщили «Газете.uz» в областном филиале «Узсувтаъминот», сроки изменились из-за задержки с доставкой техники.

Централизованным питьевым водоснабжением в Термезе охвачено 90% населения. Для доставки воды горожанам из районов области предоставлены водовозы.

В филиале компании отметили, что причиной аварии стало нарушение правил использования канализации и колодцев, куда «население сбрасывало различный мусор, который скапливался годами».