С начала года в Узбекистане было зарегистрировано 11 тысяч 566 нарушений, связанных с выбросом отходов в неположенном месте. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана.

Больше всего нарушений выявлено в Самаркандской области (1544), Ташкенте (1271) и Ферганской области (1212), а самое малое количество нарушений было зарегистрировано в Хорезмской области (332).

В остальных регионах число нарушений составило:

Сырдарьинская область — 718;

Джизакская область — 834;

Бухарская область — 507;

Навоийская область — 590;

Андижанская область — 725;

Наманганская область — 804;

Сурхандарьинская область — 983;

Кашкадарьинская область — 444;

Каракалпакстан — 546.

«В общей сложности было наложено штрафов на 4,9 млрд сумов, из которых уже взыскано 2,5 млрд сумов», — говорится в сообщении.

Из общего числа нарушений 602 случая были зафиксированы камерами онлайн-наблюдения, которые установлены в Ташкенте, Ташкентской и Андижанской областях.

«На днях планируется установить камеры в Наманганской области, а к концу года — во всех регионах страны», — уточнили в пресс-службе.

«Газета.uz» писала, что в ближайшие два года более 1,1 трлн сумов будет выделено на рекультивацию 29 полигонов твёрдых бытовых отходов и организацию 26 полигонов строительных отходов.