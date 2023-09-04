В Узбекистане 4 сентября начался новый учебный год. Возобновились занятия в школах и вузах.

В этом году в 10160 школах страны на торжественных линейках собрались свыше 6,5 миллиона учеников. По данным Министерства дошкольного и школьного образования, первый звонок прозвенел для более 700 тысяч первоклассников. Им вручили подарки президента: ранец, комплект учебников и 12 видов канцелярских принадлежностей.

Торжественные мероприятия, посвящённые началу учебного года, прошли и в 336 общеобразовательных школах столицы. Хокимият Ташкента сообщил, что школьным образованием в столице охвачено 493 285 детей. За парты впервые сели 53 764 первоклассника.

«Газета.uz» подготовила фоторепортажи из школ №182 Чиланзарского и №80 Юнусабадского районов столицы, а также запечатлела город и общественный транспорт в первый день нового учебного года.

Фото Мадины Аъзам

образование, первый звонок, пробки, школа

образование, первый звонок, пробки, школа

образование, первый звонок, пробки, школа

образование, первый звонок, пробки, школа

образование, первый звонок, пробки, школа

образование, первый звонок, пробки, школа

образование, первый звонок, пробки, школа

Фото Евгения Сорочина

образование, первый звонок, пробки, школа

образование, первый звонок, пробки, школа

образование, первый звонок, пробки, школа

образование, первый звонок, пробки, школа

образование, первый звонок, пробки, школа

образование, первый звонок, пробки, школа

образование, первый звонок, пробки, школа

образование, первый звонок, пробки, школа

образование, первый звонок, пробки, школа

образование, первый звонок, пробки, школа

образование, первый звонок, пробки, школа

образование, первый звонок, пробки, школа

образование, первый звонок, пробки, школа

образование, первый звонок, пробки, школа

образование, первый звонок, пробки, школа

образование, первый звонок, пробки, школа

образование, первый звонок, пробки, школа

Фото Азизбека Хамракулова

образование, первый звонок, пробки, школа

образование, первый звонок, пробки, школа

образование, первый звонок, пробки, школа

образование, первый звонок, пробки, школа

образование, первый звонок, пробки, школа