В Узбекистане 4 сентября начался новый учебный год. Возобновились занятия в школах и вузах.

В этом году в 10160 школах страны на торжественных линейках собрались свыше 6,5 миллиона учеников. По данным Министерства дошкольного и школьного образования, первый звонок прозвенел для более 700 тысяч первоклассников. Им вручили подарки президента: ранец, комплект учебников и 12 видов канцелярских принадлежностей.

Торжественные мероприятия, посвящённые началу учебного года, прошли и в 336 общеобразовательных школах столицы. Хокимият Ташкента сообщил, что школьным образованием в столице охвачено 493 285 детей. За парты впервые сели 53 764 первоклассника.

«Газета.uz» подготовила фоторепортажи из школ №182 Чиланзарского и №80 Юнусабадского районов столицы, а также запечатлела город и общественный транспорт в первый день нового учебного года.

Фото Мадины Аъзам

Фото Евгения Сорочина





Фото Азизбека Хамракулова



