Красные книги Узбекистана были изданы для школьников в преддверии 32-й годовщины Независимости страны по инициативе министра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиза Абдухакимова, сообщила пресс-служба ведомства.

Тираж Красной книги, который распространяется в школах страны, насчитывает 40 тысяч экземпляров. В частности, сейчас школьникам Хорезмской области доставлено 2000 книг, Сырдарьинской области — 1250, Джизакской — 205, Навоийской — 1400, Кашкадарьинской — 4000.

Красная книга для школьников также доставляется в Каракалпакстан и другие регионы.

Цель проекта, как отметили в Минэкологии, — «сформировать экологическое сознание и культуру у молодого поколения, научить их бережно относиться к природе».