В 2026 году Узбекистан впервые примет Международную олимпиаду по информатике. Об этом сообщил министр цифрового развития Шерзод Шерматов.

Заявка Узбекистана была рассмотрена и одобрена в ходе проходящей с 28 августа по 4 сентября в Сегеде (Венгрия) 35-й олимпиаде.

Фото: t.me/shshermatov.

Министерство цифровых технологий и IT Park окажут поддержку Министерству дошкольного и школьного образования в подготовке к предстоящему мероприятию, сообщил министр.

В этом году Минцифры также сотрудничало с МДШО в подготовке школьников к нынешней олимпиаде. Впервые для подготовки участников был привлечён международный тренер из Польши.

Накануне стало известно, что два учащихся из Узбекистана завоевали бронзовые медали, став первыми медалистами этой международной олимпиады в истории страны.

Это Дилёрбек Валижонов, учащийся президентской школы в Андижане, и Дилшодбек Хужаев из специализированной школы Ташкента.

Согласно действующему порядку, бронзовые лауреаты международных олимпиад награждаются денежной премией в размере 200 базовых расчётных величин (66 млн сумов), а их учителя — 150 БРВ (49,5 млн сумов).

В текущем году школьники Узбекистана завоевали 13 медалей на 5 международных олимпиадах.