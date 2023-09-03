Президент своим постановлением от 2 сентября назначил Таира Наматуллаевича Алиматова новым заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Узбекистана, сообщила пресс-служба Минстроя и ЖКХ.

До назначения Таир Алиматов работал начальником отдела министерства, а до этого -начальником Управления министерства по развитию подрядного рынка, строительной индустрии и ведения рейтинга.

Ранее президент наградил его орденом «Дустлик» («Дружба») в честь 32-й годовщины Дня независимости Узбекистана.

В начале августа Жалол Арашов, работавший замминистра строительства и ЖКХ, был назначен заместителем хокима Бухарской области по вопросам строительства, коммуникаций, коммунального хозяйства, экологии и озеленения.

Ещё один замминистра Давронжон Адилов стал директором Дирекции по строительству города «Новый Ташкент».