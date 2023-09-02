1 сентября в Заамине Джизакской области торжественно открыли аэропорт. В церемонии приняли участие руководители области, района, компании Uzbekistan Airways и представители общественности района.





Малый самолёт LET L-410, выполнивший рейс из Ташкента, был по традиции встречен водяной аркой. Сюда же в этот день прилетел бизнес-джет Pilatus PC-24 компании Uzbekistan Airways.

Выступая на церемонии, хоким области Эргаш Салиев отметил, что Заамин — район, обладающий огромным туристическим потенциалом, и туризм рассматривается здесь как один из основных драйверов развития.





Открытие аэропорта послужит повышению занятости населения, в частности, в сферах общепита, гостиничного бизнеса, транспортной инфраструктуры и сервиса, выразил он уверенность.

Как отметил хоким, в район планируется привлечь до 1,5 миллиона внутренних туристов и 140 тысяч зарубежных в год.

Пассажирский терминал аэропорта рассчитан на 30 человек. Территория аэропорта занимает 60 га. Здесь построена асфальтовая взлётно-посадочная полоса. Ранее LET L-410 выполнял рейс в Заамин, совершая посадку на грунтовую полосу.





Аэропорт будет оснащён необходимым радио-, аэронавигационным и другим оборудованием, сообщили в областном хокимияте.

Когда будут начаты регулярные авиарейсы в Заамин, не уточняется.

С октября 2022 года в городке Даштабад Зааминского района совершает остановку высокоскоростной поезд Afrosiyob.

В конце августа в туристско-рекреационной зоне «Заамин» была запущена канатная дорога. Здесь также строится всесезонный курорт «Плато Суффа. 2400» и туристский комплекс «Уриклисой».