В туристско-рекреационной зоне «Заамин» («Зомин») в Зааминском районе Джизакской области 25 августа была запущена канатная дорога. Проект стоимостью 133,3 млрд сумов реализован совместно со швейцарской Bartolet, сообщила пресс-служба Комитета по туризму при Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана.

В церемонии открытия приняли участие председатель Комитета по туризму Умид Шадиев, хоким Зааминского района Алишер Абдуганиев и другие официальные лица.

Проект создания туристско-рекреационной зоны «Заамин», реализуемый согласно указу президента от апреля 2021 года, предусматривает строительство гостиничных комплексов, культурно-оздоровительных, торгово-развлекательных и других объектов и современной инфраструктуры.

С Bartolet AG в июне 2022 года был подписан контракт на сумму 6,72 млн евро, который, помимо канатной дороги, включает и другие проекты.





Протяжённость канатной дороги составляет 2102 метра, она имеет 12 опор и способна обслужить 1200 туристов в час. Высота нижней станции — 1961,1 метра над уровнем моря, верхней — 2490,6 метра (разница высот — 529,5 метра). Сама высокая опора (11-я) — 35 метров, самое большое расстояние — между 8-й и 9-й опорами — 615 метров.

Наибольший уклон дороги составляет 42 градуса. Максимальная скорость движения — 6 метров в секунду. Во время движения расстояние между кабинками составляет 141 метр. К обслуживанию туристов готовы 36 современных коттеджей.

В зоне «Заамин» продолжается работа по четырём проектам общей стоимостью 456 млрд сумов. Это проекты многоэтажной автостоянки, ресторана, подвесных мостов и оздоровительного центра, говорится в сообщении.

В рамках этой же зоны возводятся международный всесезонный курорт «Плато Суффа. 2400» и туристский комплекс «Уриклисой». В Заамине также должен начать работу аэропорт, который будет принимать малые самолёты.