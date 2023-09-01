Кассационная инстанция Верховного суда Узбекистана 29 августа выпустила на свободу бывшего хокима Ургенча Шухрата Абдуллаева, которые пробыл в тюрьме меньше двух месяцев после вынесения приговора. Об этом сообщил «Газете.uz» пресс-секретарь Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов.

4 июля Хивинский областной суд по уголовным делам признал Шухрата Абдуллаева виновным по пункту «а» части 2 статьи 209 (должностной подлог, совершённый повторно или опасным рецидивистом) и по пунктам «а», «б» части 2 статьи 229−4 (нарушение порядка предоставления земель, совершённое повторно и повлёкшее выход орошаемых земель из сельскохозяйственного оборота) Уголовного кодекса. Суд приговорил его к трём годам лишения свободы с лишением права работать в государственных органах на два года.

4 августа дело было рассмотрено в апелляционной инстанции Хорезмского областного суда по уголовным делам, которая оставила приговор в силе.

Затем адвокаты бывшего хокима подали кассационную жалобу в Верховный суд подал с просьбой оправдать его, поскольку он был несправедливо осуждён и в его действиях не было признаков преступления. Кроме того, прокурор Хорезмской области внёс протест в суд и попросил назначить Абдуллаеву наказание, не связанное с лишением свободы, с учётом его признания вины, раскаяния, отсутствия судимостей и покрытия материального ущерба.

С учётом этих фактов Верховный суд 29 августа изменил решение суда первой инстанции и заменил наказание экс-хокиму на штраф в 500 базовых расчётных величин (165 млн сумов).

Таким образом, протест был полностью удовлетворён, а жалобы — частично. Было принято решение освободить Шухрата Абдуллаева их тюрьмы.

Абдуллаев работал хокимом Ургенча в 2018—2020 годы.