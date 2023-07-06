4 июля Хивинский областной суд по уголовным делам вынес приговор бывшему хокиму города Ургенча Хорезмской области Шухрату Абдуллаеву, сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана.

По данным Верховного суда, Шухрат Абдуллаев (1967 года рождения, ранее не судимый) признан виновным по пункту «а» части 2 статьи 209 (должностной подлог, совершённый повторно или опасным рецидивистом) и по пунктам «а», «б» части 2 статьи 229−4 (нарушение порядка предоставления земель, совершённое повторно и повлёкшее выход орошаемых земель из сельскохозяйственного оборота) Уголовного кодекса Узбекистана.

Он приговорён к трём годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности и должности, связанные с материальной ответственностью, в государственных органах, организациях с государственным участием сроком на два года, отмечается в сообщении.

Абдуллаев занимал должность хокима города Ургенча в 2018—2020 годах.