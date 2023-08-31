7−8 сентября в Самарканде пройдёт Международная конференция по продовольственной безопасности, организованная правительством Узбекистана при технической поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

По данным организаторов, в мероприятии примут участие министры и дипломаты более чем из 30 стран, а также представители международных организаций, финансовых и научных институтов — Шанхайской организации сотрудничества, Организации экономического сотрудничества, Всемирного банка, Исламской организации по продовольственной безопасности, Азиатского банка развития и других.

На конференции Узбекистан презентует достижения в реформировании аграрного сектора и обратится к опыту мирового сообщества, чтобы наладить трансфер знаний и инновационных решений.

«Мы все ощущаем, как изменение климата влияет на сельское хозяйство и, как следствие, на обеспечение населения продуктами питания. Водные ресурсы истощаются, высокие температуры негативно влияют на урожайность культур и поголовье скота, — отметил министр сельского хозяйства Узбекистана Азиз Воитов. — Колебания климата делают производство продуктов питания менее предсказуемым, что снижает точность прогнозирования и планирования. Между тем, планирование — ключ к недопущению дефицита тех или иных продуктов на рынке».

На повестке дня стоит открытие «зелёных» и экспресс-коридоров между странами для прямых поставок качественных и доступных продуктов питания, добавил он.

По оценкам ФАО, сегодня в условиях умеренного или острого отсутствия продовольственной безопасности находятся около 2,3 миллиарда человек в мире, из них четверть, или 566 миллионов, проживают в Азии.

Предстоящее событие даст возможность проанализировать прогресс в достижении Цели устойчивого развития «Нулевой голод», которая включает конкретные задачи по улучшению продовольственной безопасности и питания, а также меры по развитию устойчивого сельского хозяйства к 2030 году, сказал субрегиональный координатор ФАО по Центральной Азии Виорел Гуцу.

В рамках конференции пройдут выставка «Агропродовольственный потенциал Узбекистана» и первый Агропродовольственный инвестиционный форум Узбекистана. В форуме примут участие более 50 компаний из Германии, Италии, Израиля, Венгрии, Республики Корея, Польши, Азербайджана, Казахстана.