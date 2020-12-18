В Узбекистане прекращена покупка автомобилей Damas для системы здравоохранения. Об этом в пятницу в рамках Ташкентского молодежного форума сообщил первый заместитель министра здравоохранения Амрилло Иноятов, передает корреспондент «Газеты.uz».

Один из участников форума спросил, когда Минздрав откажется от «неудобных» автомобилей Damas. Участники мероприятия отреагировали на вопрос бурными аплодисментами.

«На сегодняшний день покупка автомобилей Damas прекращена. Я соглашусь с этим. Раньше исходя из возможностей экономики закупался Damas. Сегодня приостановлена поставка Damas для медицины. Внедряются только новые и современные автомобили, которые производятся в Самарканде, иномарки из зарубежных стран. Автопарк системы здравоохранения полностью обновляется. Прекращена покупка Damas!» — заявил Амрилло Иноятов.

В ноябре 2019 года бывший замминистра здравоохранения Абдухаким Хаджибаев (ныне глава Минздрава) заявил, что современные реанимобили полностью заменят автомобили скорой помощи на базе микровэнов Damas до 2021 года. Тогда сообщалось, что в стране имеется около 2500 карет скорой помощи, из которых 2217 представлены автомобилями Damas.

Во время пандемии коронавируса в июле служба скорой помощи Ташкента приобрела 50 автомобилей Damas.