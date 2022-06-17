Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 16 июня подписал постановление «О совершенствовании системы оказания населению скорой медицинской помощи.

Документом предусмотрено создание Республиканского центра скорой медицинской помощи с 14 региональными филиалами на базе службы скорой медицинской помощи и медицинских автохозяйств и внедрение единой вертикальной системы управления скорой медицинской помощи.

В центре и его региональных филиалах будут созданы отделы ситуационной координации, которые на основе анализа будут управлять деятельностью системы скорой помощи в районах, городах и регионах.

До 1 сентября 2023 года на основе опыта Ташкента по всей стране будет внедрена электронная автоматизированная система управления скорой медицинской помощи.

До 1 декабря текущего года будут упразднены диспетчерские службы районов и городов Андижанской, Джизакской, Самаркандской и Сурхандарьинской областей, до 1 сентября 2023 года — Каракалпакстана, Бухарской, Кашкадарьинской, Навоийской, Наманганской, Сырдарьинской, Ташкентской, Ферганской и Хорезмской областей.

В региональных филиалах центра будут действовать единые сall-центры — также на основе опыта Ташкента. В них наряду с операторами, принимающими вызовы, будет налажена деятельность службы специальных медицинских консультаций, состоящей из врачей.

Внедряется система направления по вызову соответствующих медицинских бригад посредством распределения в зависимости от состояния пациента, вида и степени тяжести болезни.

Кроме того, внедряется практика направления медицинских бригад в зависимости от расстояния до больного — независимо от границы района, города либо области.

Приёмные центральных районных и городских больниц будут профилированы на оказание экстренной помощи с установкой высокотехнологичного медицинского оборудования.

Все автотранспортные средства скорой медицинской помощи будут оборудованы средствами радиосвязи и GPS-трекерами. Бригады скорой помощи обеспечат планшетами.

Совету Каракалпакстана, хокимиятам областей и Ташкента поручено совместно с Агентством по кадастру до конца 2022 года завершить работы по присвоению наименований 10 тысячам безымянных улиц.

На организацию и цифровизацию службы скорой помощи их средств Фонда развития информационно-коммуникационных технологий Министерства по развитию ИТ и коммуникаций будет выделено не менее 85 млрд сумов Фонду развития скорой медицинской помощи при Министерстве здравоохранения. Кроме того, на мероприятия по цифровизации скорой и экстренной медицинской помощи в рамках проекта Всемирного банка по развитию экстренных служб будет направлено 5 млн долларов.

Минздраву поручено до конца 2022 года создать в пределах имеющихся койко-мест и штатных единиц круглосуточные экстренные приёмные отделения по распределению (триаж) больных в зависимости от степени тяжести заболевания в центральных районных и городских больницах с передачей койко-мест в отделениях экстренной медицинской помощи в состав педиатрических, терапевтических и хирургических отделений.

Экстренные приёмные отделения будут открыты в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи и его региональных филиалах, а также во всех межрайонных центрах сочетанных травм и острых сосудистых заболеваний.

Межрайонные центры сочетанных травм и острых сосудистых заболеваний будут созданы в Ташкенте в Городской клинической больнице №1 Шайхантахурского района, Городской клинической больнице №4 Яшнабадского района, Городской клинической больнице №7 Юнусабадского района и Городской больнице скорой медицинской помощи в Учтепинском районе.

В Республиканском центре скорой медицинской помощи, Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи, их региональных филиалах и межрайонных центрах сочетанных травм и острых сосудистых заболеваний разрешено оказание услуг на платной основе за исключением гарантированных государством видов бесплатных медицинских услуг.

Средства, сэкономленные в рамках проекта Всемирного банка «Принятие неотложных мер по противодействию коронавирусной инфекции COVID-19 в Узбекистане», будут направлены на оснащение новых межрайонных центров сочетанных травм и острых сосудистых заболеваний.