Три рейса авиакомпании Uzbekistan Airways перенаправлены в другие города России из-за закрытия воздушной зоны в московском аэропорту Внуково, сообщила пресс-служба авиаперевозчика Узбекистана.

В частности, рейс HY611 из Ташкента перенаправлен в аэропорт Самары, рейс HY9615 из Ургенча — в аэропорт Казани, рейс HY9613 из Ташкента — в аэропорт Санкт-Петербурга.

Днём ранее, 30 августа, ТАСС сообщил о закрытии воздушного пространства над аэропортами Внуково и Домодедово в Москве. Позже агентство написало о возобновлении приёма рейсов. Утром ТАСС сообщил, что в аэропорты Внуково и Домодедово на прилёт задерживаются более 40 рейсов.

Закрытие воздушного пространства регламентировано режимом «Ковёр». Он вводится, если в небе замечены летательные объекты, которые могу помешать движению самолётов. В Telegram-каналах сообщалось о возможной атаке беспилотников, пишет «Коммерсантъ».

Днём ранее, 30 августа, российское Министерство обороны сообщило о перехвате беспилотника в Рузском районе Подмосковья, а мэр Москвы Сергей Собянин заявил о «попытке массовой атаки беспилотников» в Центральном федеральном округе.

После серии атак дронов на Москву авиакомпания «Туркменистан» приостановила полёты в столицу России ещё в начале августа. Решение принято на основании «оценки рисков в целях обеспечения безопасности полётов».