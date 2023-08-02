Авиакомпания «Туркменистан» приостановила полёты в Москву, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

В частности, начиная с 1 августа вместо рейсов по маршруту Ашхабад — Москва — Ашхабад будут выполняться рейсы Ашхабад — Казань — Ашхабад.

Решение было принято «в связи с воздушной обстановкой в Московской воздушной зоне, а также на основании «оценки рисков в целях обеспечения безопасности полётов».

Авиаперелёты из Ашхабада в Москву прекращены на три недели — до 22 августа, сообщили ТАСС в кассах авиакомпании. Из России в Туркменистан сейчас, помимо «Туркменистана», летают самолёты S7.

Согласно данным FlightRadar24, авиакомпания выполняет рейсы в аэропорт Домодедово, обратил внимание РБК. 2 августа аэропорт Ашхабада планирует принять из Москвы и отправить туда несколько рейсов, отменён пока только один.

За последние дни аэропорт Внуково в Москве дважды приостанавливал работу из-за атак беспилотников на столицу России. Первый случай произошёл 30 июля, были задержаны несколько ночных и утренних рейсов на вылет и прилёт. В ту ночь из-за атаки предположительно украинских дронов фасады на двух офисных башнях в «Москва-Сити» получили повреждения, жертв и пострадавших не было.

ТАСС также сообщал о взрыве в 50-этажном здании в «IQ-квартале», куда входит правительственный комплекс, где размещены несколько министерств и ведомств, в их числе — Минэкономразвития, Минпромторг, Минцифры, Федеральное агентство по делам национальностей, Росаккредитация и Росстандарт.

В ночь на 1 августа атака дронов повторилась. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, повреждения получила та же башня, что и во время предыдущей атаки.

Самолёты из Внуково временно перенаправлялись в другие аэропорты, в том числе в Домодедово, а затем ограничения сняли.