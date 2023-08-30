Министерство транспорта Узбекистана представило обновлённую карту Ташкентского метрополитена с учётом открытия новых участков надземной линии метро и присвоения станциям наименований (старая версия).

Этот же вариант карты представлен на стендах в метро. Карта исполнена только на узбекском языке. На ней не указаны ориентиры и городские объекты — только названия линий и станций.

Источник: Минтранс. Нажмите для увеличения.



Накануне президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проехался по новому участку надземной линии, которая достигла Сергелийского района.

Как мы писали, с самого открытия станции надземной линии и Сергелийского участка Чиланзарской линии были без названий и имели цифровые обозначения (станция 1, 2, 3 и так далее). В начале августа правительство утвердило названия 19 станций.

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Евгений Амирасланов, программист из Санкт-Петербурга и автор Telegram-канала «Модификатор», живущий в Ташкенте, обратил внимание, что карта метро похожа на схему метрополитена, которую он публиковал в мае прошлого года.

Версия Евгения Амирасланова. Нажмите для увеличения.



«Без выделения центра города и аэропорта [карта] теряет смысл — просто палочки и кружочки можно нарисовать как угодно, акцент-то был на добавлении особенностей самого города», — написал он и представил обновлённую версию на двух языках — узбекском и русском.

Автор не указан. Нажмите для увеличения.



В сети появились и другие варианты схемы метро.