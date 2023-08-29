Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во вторник проехался по новому участку надземной линии Ташкентского метрополитена, которая достигла Сергелийского района. Его сопровождали члены правительства, парламента, другие официальные лица и представители общественности.





«Когда мы начинали этот проект в 2017 году, были те, кто не верил в его успех. Вот, слава Всевышнему, подземное и надземное метро соединились и образовали кольцо. Да, было нелегко. Но это путь, который будет служить нашему народу, останется в истории. Если наш народ, наши дети, пользуясь этим путём, будут довольны государством — значит, мы добились своей цели», — сказал Шавкат Мирзиёев.





Первый этап надземной линии метро от станции «Дустлик» (бывшая «Чкалова») до массива Куйлюк был запущен в августе 2020 года. В декабре того же года была открыта Сергелийская ветка, являющаяся продолжением Чиланзарской линии. Сейчас завершён второй этап проекта — надземная линия, получившая название «30-летие независимости Узбекистана», соединилась с Сергелийской веткой.





На втором этапе проложено 12 км эстакад и построено 7 станций. Время в пути от начала до конца линии составит 15 минут. Ежедневно будет обслуживаться более 40 тысяч пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы президента.





В целом протяжённость линий метрополитена превысила 70 км. Из них 38 км было построено после 1977 года. За последние 7 лет проложено 32 км путей. Количество станций достигло 50. Ожидается, что ежедневный пассажиропоток в метро увеличится до 750 тысяч человек.

В этом году столица получила 1000 новых автобусов. Количество пользователей общественного транспорта достигло 1,4 миллиона пассажиров в день.

«Всё это служит важным фактором снижения необходимости в передвижении на личном транспорте и сокращении заторов на улицах», — говорится в сообщении.





С самого своего открытия станции надземной линии и Сергелийской ветки были без названий и имели цифровые обозначения. В начале августа правительство, наконец, утвердило названия 19 станций. На фотографиях пресс-службы президента можно видеть указатели на станции «Матонат» (в переводе с узбекского языка — «стойкость», изначально предлагался вариант «Паралимпийское движение»).