Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 августа посетил Национальный медицинский центр и Республиканский специализированный научно-практический центр оториноларингологии и болезней головы и шеи, которые построены в Яшнабадском районе Ташкента, сообщила пресс-служба главы государства.

Территория медицинского комплекса составляет более 4 га. Построено семь корпусов общей площадью 1500 кв. м.





В Национальном медицинском центре имеются отделения хирургии, урологии, трансплантологии, травматологии и ортопедии, гинекологии, кардиохирургии, нефрологии, кардиологии, эндокринологии, кардиоревматологии, стоматологии и другие. Всего установлено более 1000 единиц 169 видов медицинского оборудования.

Центр рассчитан на 500 койко-мест. В амбулаторных и стационарных условиях будет оказываться более 200 видов помощи. Центр имеет возможности для проведения свыше 3000 высокотехнологичных хирургических операций в год, включая аортокоронарное шунтирование, эстетико-пластическую хирургию, артропластику, трансплантацию органов и тканей, говорится в официальном сообщении.





Центр также способен проводить дистанционную диагностику и лечение пациентов в отдалённых районах.

Учреждение сотрудничает с ведущими клиниками ряда стран, таких как Германия, Турция, Южная Корея, говорится в сообщении. Персонал — 250 врачей и 500 медицинских работников — состоит из отечественных специалистов, повысивших квалификацию за рубежом, и иностранных врачей.

По данным пресс-службы президента, это первый центр с такими возможностями в стране. Он будет закреплён за многопрофильными клиниками, действующими в Каракалпакстане и областях.

Президент также посетил открытый в составе комплекса Республиканский специализированный центр оториноларингологии и болезней головы и шеи.





Новый центр наряду с лечебной работой будет координировать оториноларингологическую службу в Узбекистане. Здесь созданы научные лаборатории «Физиология и патология органов верхних дыхательных путей», «Физиология и патология органов слуха и равновесия», «Фониатрия и ронхопатия». Современным медицинским оборудованием были оснащены симуляционно-практическая лаборатория, 5 хирургических отделений и 60 койко-мест.

Глава государства ознакомился с условиями в центрах, поговорил с врачами. Он дал указания по организации рядом с центром иностранного медицинского института, повышению квалификации кадров и расширению профилактики заболеваний.

«Мы здесь откроем очень большой медицинский институт. Наши дети здесь будут и учиться, и работать», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Министр здравоохранения Амрилло Иноятов сказал: «Уважаемый президент. У нас здесь очень много вещей, которые мы можем показать вам. К сожалению, у вас мало времени, но всё оборудование самой последней модели».





Президент сказал, что главное — использовать это оборудование, и показывать нужно не ему, а народу.

«Нельзя ограничивать медицину. Если ограничить сельское хозяйство, сломается трактор, не будет хлопка. Если ограничить медицину, жизнь человека останется под угрозой. Оставление жизни человека под угрозой равнозначно предательству нации, государства, будущего поколения», — подчеркнул он.