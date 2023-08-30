Из города Чжанцзякоу в провинции Хэбэй на севере Китая во вторник был запущен первый грузовой поезд в Центральную Азию, сообщило агентство «Синьхуа».

Грузовой поезд с автозапчастями, бытовой техникой и текстильной продукцией отправился из железнодорожного грузового терминала Сяхуаюань в Ташкент.

По данным China Railway Beijing Group, поезд пройдёт через сухопутный порт Хоргос в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая и достигнет Ташкента примерно через 15 дней.

В сообщении отмечается, что Чжанцзякоу, расположенный рядом с Пекином, провинцией Шаньси и автономным районом Внутренняя Монголия, является крупным узлом грузовых перевозок, через который проходят многочисленные железнодорожные и скоростные линии.

Запуск грузовых поездов по новым направлением будет способствовать скорейшему строительству здесь логистического хаба для мультимодальных перевозок.