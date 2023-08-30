Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 августа принял верительные грамоты у новых послов Китая Юй Цзюня, Малайзии Ильхама Туа Бин Иллиаса, Великобритании Тимоти Смарта, Туркменистана Шодурды Мередова и Бангладеш Мухаммеда Монирул Ислама.

Глава государства поздравил вновь назначенных руководителей зарубежных дипломатических представительств с официальным началом их деятельности в Узбекистане, сообщила пресс-служба президента.





Шавкат Мирзиёев пожелал послам успехов в ответственной и почётной миссии, призвав их активнее работать и чаще выезжать в регионы, чтобы вывести отношения между странами и народами на более высокий уровень.