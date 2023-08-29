Салом Самадов назначен временно исполняющим обязанности руководителя Правоохранительной академии, сообщило УзА

До назначения с февраля 2023 года Салом Самадов работал первым заместителем прокурора Ташкента.

Родился в 1963 году, окончил Харьковский юридический институт. Службу в правоохранительных органах начал в 1990 году в Бухарской прокуратуре. Работал на различных должностях в органах прокуратуры Бухарской и Навоийской областей, с 2005 года работал заместителем начальника управления Генеральной прокуратуры, прокурором Хатырчинского и Карманинского районов, заместителем прокурора Бухарской области и Каракалпакстана, прокурором Каракалпакстана, заместителем и первым заместителем государственного советника президента Узбекистана.

Занимал должность заместителя генерального прокурора в 2017—2018 годах, был прокурором Ташкентской области с октября 2018 года по август 2022 года, после чего был переведён на должность прокурора Кашкадарьинской области.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры «Газете.uz» сообщили, что предыдущий глава Правоохранительной академии Евгений Коленко занимал должность первого заместителя и неформально исполнял обязанности начальника Академии. О его новом назначении пока не сообщается.

Правоохранительная академия создана в 2022 году на базе Академии генпрокуратуры.