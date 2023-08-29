Компании Узбекистана договорились с властями Афганистана о поставках лекарств и витаминов в эту страну, сообщила пресс-служба Агентства по развитию фармацевтической отрасли.

Делегация агентства сейчас находится в Афганистане, где были проведены переговоры с руководством Национального управления Афганистана по контролю за качеством продуктов питания и лекарств по вопросам поставок фармацевтической продукции, производимой в Узбекистане, на рынок этой страны.

Достигнуты договорённости о поставке белково-витаминных комплексов, произведённых в Узбекистане, в объёме до 1 миллиона долларов ежегодно.

Кроме того, разрабатывается проект соглашения о введении взаимно упрощённой системы государственной регистрации лекарств в срок до 25 дней, говорится в сообщении.

Напомним, на других недавних переговорах Фармагентства и Национального управления обсуждалось участие узбекистанских фармпредприятий в государственных закупках Афганистаном лекарств.