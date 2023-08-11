Директор агентства Улугбек Эгамов и председатель Национального управления по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами Афганистана (AFDA) Абдул Бори Умар в формате видеоконфернцсвязи обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, сообщила пресс-служба Агентства по развитию фармацевтической отрасли.

Узбекская сторона внесла предложения об участии предприятий, производящих фармацевтическую продукцию в Узбекистане, в государственных закупках Афганистана на лекарственные средства.

Кроме того, Узбекистан также предложила создать шоу-рум фармацевтической продукции республики в Афганистане и ускорить процесс регистрации узбекистанских препаратов на афганском рынке.

«По итогам переговоров было поддержано предложение о формировании совместной технической рабочей группы по выработке предложений и обмене информации, решено в ближайшее время утвердить и представить ее состав», — добавили в агентстве.