Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом от 27 августа наградил орденами и медалями группу военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в честь 32-й годовщины независимости Узбекистана.

Министр обороны, генерал-лейтенант Баходир Курбанов получил орден «Шон-шараф» I степени, которым награждаются граждане Узбекистана «за самоотверженность и мужество, проявленные при защите Отечества, за большие заслуги в деле укрепления обороноспособности и национальной безопасности, повышения боеготовности Вооружённых сил и обеспечения правопорядка в Узбекистане».

Высшей степенью ордена является I степень. Награждение производится, как правило, с интервалом не менее трёх лет, последовательно: II степенью и I степенью. Награждённые орденом «Шон-шараф» I степени получают единовременное денежное вознаграждение в размере 40 БРВ (13,2 млн сумов), II степени — 30 БРВ (9,9 млн сумов).

В прошлый раз в 2019 году орден «Шон-Шараф» I степени получил военнослужащий СГБ Равшан Абдуллаханов.

Орденом «Мардлик» награждены заместитель генерального прокурора Салом Самадов, заместитель начальника службы МВД Нодир Абдуллажонов, оперуполномоченный по особо важным делам службы МВД Камолиддин Байбутаев, старший следователь управления Генпрокуратуры Неъматжон Кучкаров и другие.

Ещё один заместитель генпрокурора Светлана Артикова получила орден «Дустлик». Эта награда также присуждена начальнику отдела прокуратуры Ташкента Ирине Бабаян, начальнику экспертно-криминалистического центра ГУВД Ташкента Станиславу Паку и заместителю председателя Верховного суда Халилилло Турахужаеву.

Старший инструктор Горного учебно-тренировочного центра Министерства обороны Рустам Тогаев награждён медалью «Жасорат» посмертно.

Награды получили также другие сотрудники и руководители органов прокуратуры, внутренних дел, СГБ и других правоохранительных организаций.