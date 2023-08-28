Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов 25−26 августа в Астане посетил встречу представителей энергетических и водохозяйственных ведомств Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, сообщила пресс-служба Минэнерго Казахстана.

Во время мероприятия стороны обсудили вопросы поставок электрической энергии в предстоящий осенне-зимний сезон, достигли ряд взаимных договорённостей, определили объёмы и условия поставок.

Также руководители условились проработать возможность внедрения механизма ведения почасового учёта электрической энергии, заключить договоры на урегулирование внеплановых перетоков между хозсубъектами, пересмотреть действующие условия договоров на урегулирование внеплановых перетоков.

По данным Минэнерго, в рамках встречи также обсуждалась реализация трансграничных гидроэнергетических проектов, в частности, проекта гидроэлектростанции «Камбарота-1» и укрепления связей в сфере водных и энергетических ресурсов.

Следующая встреча запланирована в ноябре 2023 года в Бишкеке.

В середине августа сложилась критическая ситуация с подачей воды из Кыргызстана в Жамбылскую область Казахстана. Из-за прекращения подачи поливной воды Казахстан лишился урожая на территории около 560 га.

Как мы сообщали ранее, Казахстан намерен изменить соглашение об использовании водно-энергетических ресурсов бассейна реки Сырдарья с Узбекистаном и Кыргызстаном.