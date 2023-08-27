27 августа в 03:11 на территории Джалакудукского района Андижанской области было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4. Об этом сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

Эпицентр находился на расстоянии 299 км от Ташкента в юго-восточном направлении недалеко от границы с Кыргызстаном. Глубина очага составила 15 км.

В Джалакудукском районе подземные толчки ощущались с силой 3 балла, в Кургантепинском,

Ходжаабадком и Андижанском районах — 2−3 балла, Булакбашинском, Ханабадском районах и городе Андижане — 2 балла.

Это второе землетрясение на территории Узбекистана за сутки, о котором сообщил центр. 26 августа в 6:55 землетрясение магнитудой 3,6 было зафиксировано в Янгиабадском районе : Джизакской области. Глубина очага составила 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 133 км в юго-западном направлении. Об ощутимости подземных толчков не сообщалось.