Посольство Узбекистана в Киеве поздравило Украину с национальным праздником — Днём независимости, которое отмечается 24 августа. Поздравление на украинском языке опубликовано в четверг на странице посольства в Facebook.

«Дорогие украинские друзья, сердечно поздравляем с государственным праздником — Днём независимости! Убеждены, что традиционные и многолетние узы дружбы между нашими народами будут и дальше плодотворно развиваться. Пользуясь случаем, хотим пожелать вам мирного неба, вечного процветания и благополучия», — говорится в сообщении.

Поздравление не публиковалось на сайте пресс-службы президента Узбекистана. В прошлом году Шавкат Мирзиёев поздравлял президента Украины Владимира Зеленского с Днём независимости, однако сообщение было опубликовано только на сайте посольства в Киеве.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в честь праздника направил поздравительную телеграмму президенту Украины Владимиру Зеленскому и поздравил украинский народ с Днём независимости.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Зеленскому и заявил, что азербайджано-украинские связи будут и дальше развиваться в соответствии с целями и задачами, отражёнными в Совместной декларации, подписанной во время его визита в Украину в январе прошлого года.

«Азербайджан, всегда оставаясь приверженным Уставу ООН, нормам и принципам международного права, уважает суверенитет и территориальную целостность всех государств, в том числе Украины. Мы постоянно держим в центре внимания вопросы гуманитарной помощи народу Украины и впредь готовы оказывать необходимую помощь», — говорится в письме.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил украинский народ с Днём Независимости.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов также поздравил Владимира Зеленского.

Пресс-службы президентов Таджикистана и Кыргызстана не сообщали о направлении поздравления.