Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 августа поздравил президента Украины Владимира Зеленского и народ этой страны с национальным праздником Украины — Днём независимости. Поздравление опубликовано 25 августа на сайте посольства Узбекистана в Киеве.

«В этом месяце мы празднуем важную дату в истории наших двусторонних отношений — 30-летие установления дипломатических отношений. Нет сомнений в том, что узбекско-украинские отношения, традиционно основанные на принципах дружбы и взаимного уважения, благодаря нашим совместным усилиям будут и дальше развиваться», — говорится в послании.

«Желаю Вам крепкого здоровья, семейного счастья, успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а дружественному украинскому народу — мира и благополучия», — пожелал Шавкат Мирзиёев.

Отметим, что поздравление не публиковалось на сайте пресс-службы президента Узбекистана. В некоторые годы об этом сообщалось одной строкой — например, в 2020 году (поздравление Владимиру Зеленскому) и в 2018-м (Петру Порошенко).