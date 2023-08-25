Имам-хатиб мечети «Имама Термези» в Ташкенте Исокжон Бегматов, известный в народе «Исокжон-домла», освобождён от занимаемой должности, сообщила пресс-служба Управления мусульман Узбекистана (УМУ).

Члены внутренней комиссии УМУ на заседании 25 августа подвергли резкой критике эмоциональные высказывания имама, мнения, противоположные по смыслу фетвам улемов, а также то, что он поднимал противоречивые вопросы, чем вызывал споры и разногласия.

Комиссия и ранее неоднократно проверяла выступления Бегматова и делала ему серьёзные предупреждения.

«К сожалению, подобные случаи продолжали повторяться. На встрече было подчёркнуто, что заявления И. Бегматова вовсе не отражают позицию Управления мусульман Узбекистана, а являются его личным мнением», — говорится в сообщении.

В УМУ заявили, что имам-хатиб признал серьёзные ошибки в своём выступлениях и выразил сожаление.

Отметим, что в одном из своих последних выступлений Исокжон Бегматов критиковал систему кешбэка (возврат 1% с покупок). Он сказал, в частности, что чем больше покупатель требует кешбэк, тем больше предприниматель платит налогов из-за отображения товаров в системе, из-за чего «он терпит ущерб».

«Если не требовать кешбэк, то [продавцы] не пробивают через кассовый аппарат, объём проданного товара показывается ниже, налоги снижаются… Здесь не покупатель, требующий кешбэк, угнетает продавца. Угнетают те, кто принял закон, чтобы по каждому товару выписывался кешбэк, чтобы каждый товар проходил через кассовый аппарат… Те, кто придумал это, угнетают народ, продавцов, предпринимателей. Налоги слишком завышены, предприниматели ломаются», — говорил Исокжон Бегматов.

Ранее в сети распространилось видео, что возврат определённой части использованных денег, то есть получение кешбэка, противоречит учениям ислама. Центр фетв опроверг подобные выводы и заявил, что использование кешбэка допустимо.