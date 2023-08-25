Гроссмейстер Магнус Карлсен впервые победил на Кубке мира в Баку. Одно из самых масштабных соревнований в шахматном календаре проходило с 29 июля по 25 августа. Турнир проводится раз в два года. С 2021 года в нём принимают участие 206 сильнейших шахматистов мира.

Рамешбабу Праггнанандаа и Магнус Карлсен.

Раньше Магнус Карлсен ни разу не побеждал в подобном соревновании. В этом году на своём пути он одолел гроссмейстеров Левана Панцулая (Грузия), Арьяна Тари (Норвегия), Винсента Кеймера (Германия), Василия Иванчука (Украина), Доммараджу Гукеша (Индия), Ниджата Абасова (Азербайджан) и в финале на тай-брейке 18-летнего Рамешбабу Праггнанандаа (Индия).

В матче за третье место американец Фабиано Каруана также на тай-брейке обыграл Ниджата Абасова. По регламенту кубка занявшие первые три места получают право участия в турнире претендентов, который определит следующего соперника чемпиона мира. Но Карлсен уже заявил, что не собирается в нём играть. Право его заменить получит занявший четвёртое место Абасов.

Ниджат Абасов и Фабиано Каруана.

Карлсен также получил призовые в размере 110 тысяч долларов, Праггнанандаа — 80 тысяч долларов, Фабиано Каруана — 60 тысяч долларов, Абасов — 50 тысяч долларов.

Кубок мира проходит по нокаут-системе — участники играют короткие матчи, победитель проходит в следующий круг. В полуфинале остаётся четыре человека, в финале — двое. Также предусмотрен матч за третье место между проигравшими полуфиналы. Участники финала и победитель матча за третье место получат право участвовать в турнире претендентов, победитель которого сыграет в чемпионате мира.

Узбекистан на Кубке мира представили гроссмейстеры Нодирбек Абдусатторов, Жавохир Синдаров, Нодирбек Якуббоев и Шамсиддин Вохидов. Все они выбыли. Лучший результат показал Синдаров, обыграв участника турнира претендентов 2020/21 года Максима Вашье-Лаграва, он выбыл в 1/16 финала.

Победительницей женского Кубка мира стала россиянка Александра Горячкина, победившая в финале представительницу Болгарии Салимову Нургюл.